Обамеянг не хочет покидать «Барселону» ради перехода в «Челси»

«Челси» продолжает интересоваться подписанием нападающего «Барселоны» Пьером-Эмериком Обамеянгом. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти.

Согласно данным источника, английский клуб отправил каталонцам предложение в размере 14 миллионов евро, однако сине-гранатовые хотят заработать на продаже 33-летнего габонца не менее 20 миллионов.

Отмечается, что сам игрок не планирует покидать испанскую команду этим летом и рассчитывает побороться за место в стартовом составе в сезоне-2022/23.

Напомним, Обамеянг выступает за «Барселону» с конца января этого года. Всего за каталонцев он отыграл 24 матча, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.