Капитан «Сочи» Цаллагов пройдет дополнительное обследование в Москве из-за травмы плеча

Пресс-служба «Сочи» сообщила о том, что опорный полузащитник команды Ибрагим Цаллагов остался в Москве после матча пятого тура РПЛ со «Спартаком» (0:3).

Отмечается, что 31-летний хавбек получил травму плеча в первом тайме игры против красно-белых. По этой причине капитан «барсов» пройдет дополнительное обследование в столице России.

Напомним, что после пяти сыгранных туров «Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.

20 августа подопечные Вадима Гаранина на выезде встретятся с «Ростовом».