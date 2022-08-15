Ван дер Варт назвал «Барселону» мафией из-за ситуации с Френки де Йонгом

Бывший футболист «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт выступил с критикой в адрес руководства «Барселоны» из-за ситуации с центральным полузащитником клуба Френки де Йонгом.

Ранее в СМИ появилась новость, что сине-гранатовые имеют задолженность перед 25-летним хавбеком в размере 17 миллионов евро. При этом команда все еще пытается продать игрока в текущее трансферное окно.

– Нельзя так обращаться с людьми. Фрэнки зарабатывает слишком много? Вы подписываете контракт, а затем выполняете свои обязательства или уходите на хороших условиях, но не так. Это мафия, и они должны понести наказание, – цитирует ван дер Варта The Mirror.

Напомним, что де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.