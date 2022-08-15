«Манчестер Сити» готов продать Бернарду Силву за 100 миллионов евро

Стало известно о том, за какую сумму «Манчестер Сити» готов отпустить атакующего полузащитника клуба Бернарду Силву этим летом.

Как сообщает журналист Пол Баллус, английская команда может согласиться продать 28-летнего португальца только в случае, если за его трансфер предложат не менее 100 миллионов евро. Отмечается, что в услугах хавбека заинтересована «Барселона».

Напомним, что Силва выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. Всего за клуб он провел 252 матча, забил 48 голов и отдал 50 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола выступил против ухода португальского футболиста.