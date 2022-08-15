Бывший одноклубник Миранчука по «Аталанте» стал игроком «Ноттингем Форест»

Пресс-служба «Ноттингем Форест» сообщила о том, что к команде присоединился центральный полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер.

Согласно информации портала Transfermarkt, клуб АПЛ заплатил за 30-летнего швейцарца девять миллионов евро. В данный момент срок контракта игрока с командой пока неизвестен.

Напомним, что Фройлер выступал за «Аталанту» с января 2016 года. Всего за «бергамасков» он провел 259 матчей, забил 20 голов и отдал 23 результативных передач.

В составе сборной Швейцарии хавбек отыграл 46 встреч (4 гола).