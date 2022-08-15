Тен Хаг надеется на то, что «Манчестер Юнайтед» подпишет Варди

Форвард «Лестера» Джейми Варди может пополнить состав «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

По информации The Athletic, в приобретении 35-летнего англичанина заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Отмечается, что руководство «лис» не собирается отпускать опытного футболиста в другую команду.

Напомним, что Варди защищает цвета «Лестера» с июля 2012 года. Всего за клуб он отыграл 387 матчей, забил 164 гола и отдал 64 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость нападающего в пять миллионов евро.