Виктор Гончаренко вновь стал главным тренером «Урала»

Белорусский специалист Виктор Гончаренко стал главным тренером «Урала». Об этом сообщает телеграм-канал екатеринбуржцев.

По информации источника, 45-летний наставник заключил с командой контракт на два года. Отмечается, что в понедельник, 15 августа, специалист будет официально представлен футболистам «шмелей», а затем проведет свою первую тренировку в клубе.

Напомним, что в своей карьере Гончаренко уже возглавлял «Урал». Это произошло в период с июня по сентябрь 2015 года. Также в России он тренировал ЦСКА, «Краснодар», «Уфу» и «Кубань».

Ранее пост главного наставника «Урал» покинул Игорь Шалимов. После пяти сыгранных туров в новом сезоне РПЛ команда из Екатеринбурга занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.