Конте раскритиковал Тухеля за празднование гола в ворота «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте раскритиковал наставника «Челси» Томаса Тухеля за празднование гола в ворота «шпор» в матче второго тура чемпионата Англии.

Отметим, что немецкий специалист отправился радоваться второму забитому мячу своей команды, показательно пробежав перед скамейкой лондонцев.

– Повезло, что я тебя не видел. Заставить тебя споткнуться было бы вполне заслуженно, – написал Конте в своих соцсетях.

Напомним, что между Конте и Тухелем возникла конфликтная ситуация по итогам прошедшей встречи, которая завершилась вничью 2:2. Немец протянул руку Конте, однако итальянец не стал смотреть в глаза своему визави и молча прошел дальше. Этот поступок вызвал гнев Тухеля, после чего началась потасовка между двумя тренерскими штабами.