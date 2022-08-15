«Вы лучший владелец в мире». Терри обратился к Абрамовичу

Бывший центральный защитник «Челси» Джон Терри выразил слова благодарности экс-владельцу клуба Роману Абрамовичу.

Напомним, что ранее лондонская команда перешла к консорциуму американского миллиардера Тодда Боули. Отмечалось, что сумма сделки по покупке пакета акций «синих» составила 2,5 миллиардов фунтов стерлингов, еще 1,75 миллиардов будут выделены новыми владельцами на дальнейшие инвестиции в клуб.

– Роман. Босс... никогда не хватит слов, чтобы сказать вам спасибо. Поддержка, которую вы оказали мне как на поле, так и за его пределами, останется со мной навсегда. Вы создали мужскую команду мирового уровня, женскую команду и академию, что позволяет нам всем быть лучшими и воплощать свои мечты. Ваше наследие и имя будут помнить вечно. Вы лучший владелец в мире. Спасибо вам за все, – написал Терри в своих соцсетях.

Напомним, что Абрамович владел «Челси» с 2003 года. При нем команда завоевала 21 трофей, в том числе дважды Лигу чемпионов и пять раз – чемпионат Англии.