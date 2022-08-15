Алексей Сафонов: Глебов поднял Карпина на руки, этот эпизод говорит об атмосфере в «Ростове»

Вчера завершился 5-й тур Российской премьер-лиги. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов восхищен игрой «Ростова», который одержал очередную победу – на этот раз нал «Пари НН» в Нижнем 4:3.

- Мы перед туром разговаривали с вами, вы сказали. Что игра «Ростова» вам нравится больше всех. И вот «Ростов» выдал шоу в Нижнем.

- Сыграл по старой бразильской поговорке: вы забьете, сколько сможете, а мы - сколько захотим. Видно, что футболисты играют в охотку, в команде хорошая атмосфера. После очередного гола Глебов Карпина на руки поднял. Даже этот эпизод говорит о многом.

А ведь у «Ростова» большие трудности с логистикой – на выездные матчи приходится добираться либо на поезде, либо через Ставрополь. И обратно тоже. Но на игре это никак не отражается.