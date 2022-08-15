Алексей Сафонов: «Торпедо» чужое на этом празднике, все обижают этот дом престарелых

Вчера завершился 5-й тур Российской премьер-лиги. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Алексей Сафонов – о матче аутсайдеров в Оренбурге.

- Матч явных аутсайдеров в Оренбурге привлек повышенное внимание. Болельщиков «Торпедо» в стране немало. Но легендарный клуб опять разочаровал.

- «Оренбургу» надо брать свои очки в матчах с конкурентами – с «Торпедо», «Уралом». Нет задачи -обыгрывать ЦСКА или «Спартак». Задача – не вылететь.

«Торпедо» - чужое на этом празднике. О чем мы уже говорили ранее. «Торпедо» даже немного жаль, впечатление, что постоянно кто-то обижает этот дом престарелых. Вот и в Оренбурге обидели. У «Торпедо», случаем, спонсор не пенсионный фонд?