«Манчестер Юнайтед» подал неофициальный запрос на трансфер нападающего «ПСЖ» Икарди

«Манчестер Юнайтед» интересовался у «ПСЖ» по поводу покупки нападающего Мауро Икарди, сообщает Get French Football News.

По данным источника, главный тренер французского клуба Кристоф Галтье дал согласие на трансфер, не против сменить команду и сам Икарди, однако на данный момент официальные переговоры между клубами не начинались.

Икарди перешел в «ПСЖ» в 2020 году, в этом сезоне 29-летний аргентинец ни разу не появлялся на поле, его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается Transfermarkt в 22 млн евро.