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Депай присоединится к «Ювентусу» на правах свободного агента

В скором времени нидерландский футболист расторгнет контракт с «Барселоной».
15 августа 2022 15:16
автор: Владислав Корегин

«Ювентус» близок к тому, чтобы заключить контракт с нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем.

По информации испанских СМИ, 28-летний нидерландец присоединится к туринцам на правах свободного агента. Также отмечается, что игрок будет зарабатывать в стане «бьянконери» около пяти-шести миллионов евро.

Напомним, что Депай пополнил состав «Барселоны» с июля 2021 года. Всего за сине-гранатовых он провел 36 матчей, забил 13 голов и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее стало известно, что Депай расторгнет трудовое сотрудничество с испанской командой.

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