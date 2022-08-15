Депай присоединится к «Ювентусу» на правах свободного агента

«Ювентус» близок к тому, чтобы заключить контракт с нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем.

По информации испанских СМИ, 28-летний нидерландец присоединится к туринцам на правах свободного агента. Также отмечается, что игрок будет зарабатывать в стане «бьянконери» около пяти-шести миллионов евро.

Напомним, что Депай пополнил состав «Барселоны» с июля 2021 года. Всего за сине-гранатовых он провел 36 матчей, забил 13 голов и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее стало известно, что Депай расторгнет трудовое сотрудничество с испанской командой.