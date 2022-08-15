Агент Сафонов заявил, что игроки «Спартака» пребывают в отличной физической форме

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался по поводу домашней победы «Спартака» над «Сочи» (3:0) в матче пятого тура чемпионата России.

Отметим, что в составе красно-белых голы забили Квинси Промес, отличившийся дублем, а также Антон Зиньковский.

– В отличной физической форме «Спартак» находится. Хотя в первом тайме «Сочи» выглядел прилично. Но второй тайм полностью за «Спартаком». Когда команда так играет и при этом еще набирает очки, футболистов это раскрепощает, – сказал Сафонов.

Добавим, что в данный момент подопечные Гильермо Абаскаля единолично возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Динамо». Встреча пройдет 20 августа.