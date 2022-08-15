Виктор Гончаренко: Хочется быстрее окунуться в тренировочный процесс

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко в интервью рассказал клубной пресс-службе о своем настрое после возвращения в клуб и о том, как планирует усилить команду.

45-летний наставник заключил контракт на два года. Отмечается, что в понедельник, 15 августа, специалист будет официально представлен футболистам «шмелей», а затем проведет свою первую тренировку в клубе.

«Отличное настроение, ожидание волнительное. Мы с Григорием Викторовичем Ивановым уже давно знакомы, поэтому нельзя сказать, что мы долго размышляли, но кое-какие моменты уточнили. Это достаточно быстро произошло. «За» и «против» всегда есть. Самое важное «за» — то, что уже очень хочется работать. Давно не проводил тренировку, хочется быстрее в это окунуться в это все, тем более — выйти и провести игру.

Работа в «Урале» после «Краснодара» и ЦСКА? Был я здесь, в «Урале», был в «Уфе». Поэтому не считаю, что для тренера это шаг назад, это нормальная ситуация, когда ты вот так идешь по тренерской карьере. Мы уже наметили план.

Пока трансферное окно есть, нужно посмотреть, кого можем пригласить, чтобы усилить команду. Понятно, что тренерская работа должна идти ежедневно для того, чтобы улучшить команду. Тренировки и трансферы очень важны для усиления команды», - сказал Гончаренко.

Напомним, что в своей карьере Гончаренко уже возглавлял «Урал». Это произошло в период с июня по сентябрь 2015 года. Также в России он тренировал ЦСКА, «Краснодар», «Уфу» и «Кубань».

Ранее пост главного наставника «Урал» покинул Игорь Шалимов. После пяти сыгранных туров в новом сезоне РПЛ команда из Екатеринбурга занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.