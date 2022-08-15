Сулейманов находится в шаге от перехода в «Хапоэль» из Беэр-Шевы на правах аренды с правом выкупа

Фланговый нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов близок к тому, чтобы покинуть клуб этим летом.

Согласно данным израильских СМИ, 22-летний футболист продолжит свою карьеру в «Хапоэле» из Беэр-Шевы. Отмечается, что команда арендует игрока до конца текущего сезона с правом возможного выкупа.

Напомним, Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он провел 122 матча, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт истекает летом 2024 года.

Добавим, что прошедший сезоне Сулейманов провел в аренде в турецком «Гиресунспоре» – на его счету три забитых мяча и три ассиста в 32 встречах.