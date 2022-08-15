Сафонов считает, что «Динамо» ожидает важный матч со «Спартаком» в рамках шестого тура РПЛ

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением по поводу игры «Динамо» на старте нового сезона чемпионата России.

Отметим, что после пяти сыгранных туров подопечные Славишы Йокановича занимаю шестое место в турнирной таблице, набрав девять очков. в РПЛ бело-голубые обыграли «Торпедо» (4:0) и «Крылья Советов» (2:0), а также сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), «Факелом» (3:3) и «Краснодаром» (0:0).

– Давайте начнем с того, что «Динамо» пока не проиграло ни одного матча. Команда играет прагматично, похоже, новый тренер приверженец такого футбола. Очень важный матч будет в следующем туре со «Спартаком». Такая лакмусовая бумажка, – сказал Сафонов.

Добавим, что матч шестого тура между «Динамо» и «Спартаком» состоится 20 августа.