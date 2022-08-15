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Сафонов считает, что «Динамо» ожидает важный матч со «Спартаком» в рамках шестого тура РПЛ

Игра между командами состоится 20 августа.
15 августа 2022 15:55
автор: Юрий Волохов

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением по поводу игры «Динамо» на старте нового сезона чемпионата России.

Отметим, что после пяти сыгранных туров подопечные Славишы Йокановича занимаю шестое место в турнирной таблице, набрав девять очков. в РПЛ бело-голубые обыграли «Торпедо» (4:0) и «Крылья Советов» (2:0), а также сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), «Факелом» (3:3) и «Краснодаром» (0:0).

– Давайте начнем с того, что «Динамо» пока не проиграло ни одного матча. Команда играет прагматично, похоже, новый тренер приверженец такого футбола. Очень важный матч будет в следующем туре со «Спартаком». Такая лакмусовая бумажка, – сказал Сафонов.

Добавим, что матч шестого тура между «Динамо» и «Спартаком» состоится 20 августа.

источник: «Советский спорт»
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