Сафонов считает, что ЦСКА будет бороться за медали

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил шансы ЦСКА в текущем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ).

«Скажу так: ЦСКА будет бороться за медали. За какие? Давайте, не будем забегать вперед. Даже сотрудник «Зенита» Радимов сказал, что наиболее справедливым результатом была бы ничья», - сказал Сафонов «Советскому спорту».

Напомним, что «Зенит» вырвал победу у ЦСКА (2:1) в пятом туре РПЛ. После этого матча армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице, с отставанием от призовой тройки в одно очко.

21 августа ЦСКА примет на своем поле «Ахмат».