«Челси» хочет приобрести Обамеянга, «Барселона» назвала цену

Руководство «Барселоны» огласило цену на Пьера-Эмерика Обамеянга для потенциальных покупателей.

Как сообщает в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы не готовы расстаться с одним из лидеров своей атаки меньше, чем за 30 миллионов евро.

Форвардом интересуется лондонский «Челси», боссы которого не планируют столько платить за игрока, однако на его покупке настаивает главный тренер команды Томас Тухель.

Напомним, 33-летний габонец пока провел в «Барселоне» всего восемь месяцев, в течение которых успел провести 24 матча, забить 13 голов и отдать одну результативную передачу.