«Зенит» предложил 4 млн евро за израильского полузащитника Глуха

«Зенит» сделал официальное предложение «Маккаби» из Тель-Авива по покупке полузащитника Оскара Глуха.

Как сообщают израильские СМИ, сине-бело-голубые готовы заплатить за 18-летнего футболиста 4 млн евро, «Маккаби» хочет 6, но готов снизить цену при условии наличия в договоре процента от будущей перепродажи игрока.

Глух является воспитанником «Маккаби», за основную команду клуба он сыграл 13 матчей, в которых забил три гола.

Контракт хавбека с его командой истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 500 тыс. евро.