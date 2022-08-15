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«Зенит» предложил 4 млн евро за израильского полузащитника Глуха

«Маккаби» из Тель-Авива хочет 6 млн.
«Зенит» предложил 4 млн евро за израильского полузащитника Глуха
15 августа 2022 16:54
автор: Максим Скороходов
автор фото: One.co.il

«Зенит» сделал официальное предложение «Маккаби» из Тель-Авива по покупке полузащитника Оскара Глуха.

Как сообщают израильские СМИ, сине-бело-голубые готовы заплатить за 18-летнего футболиста 4 млн евро, «Маккаби» хочет 6, но готов снизить цену при условии наличия в договоре процента от будущей перепродажи игрока.

Глух является воспитанником «Маккаби», за основную команду клуба он сыграл 13 матчей, в которых забил три гола.

Контракт хавбека с его командой истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 500 тыс. евро.

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