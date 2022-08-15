Шансы «Спартака» на победу в РПЛ увеличились до 18 процентов

Американская компания FiveThirtyEight обновила свой прогноз на исход российской премьер-лиги.

По данным суперкомпьютера, фаворитом по-прежнему остается «Зенит», победа которого оценивается 63 процента.

А вот на вторую позицию вырвался текущий лидер чемпионата «Спартак», шансы которого на золотые медали возросли с 5 до 18 процентов.

Третье место отдано ЦСКА (7 процентов), четвертое «Динамо» (4), пятое «Краснодару» (3), шансы «Ростова» стать чемпионом страны на данный момент составляют 2 процента.

Скрин с сайта fivethirtyeight.com

Добавим, что лидрирующий «Спартак» имеет в своем активе 13 очков, второе место делят «Зенит» и «Ростов», набравшие по 11 очков