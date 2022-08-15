Оформить fan-ID можно будет в МФЦ 50 регионов

Оформить fan-ID можно будет в МФЦ 50 регионах РФ.

Полный список субъектов приведен в телеграм-канале Минцифры. Также отмечается, что с 4 июля - даты, когда стало можно подавать документы на получение услуги, карту болельщика уже оформили более 170 тысяч человек.

Напомним, что в некоторых городах карты болельщика уже необходимо предъявлять при покупке билета и проходе на стадион. С 1 декабря данное требование распространиться на все стадионы РПЛ.

Практически всеми участниками и зрителями соревнований, а также экспертами отмечено заметное снижение посещаемости на тех аренах, где требование вступило в силу.