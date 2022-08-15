Василий Уткин: Когда ВАР не проводит линии, он становится злом

Комментатор Василий Уткин отреагировал на эпизод с не засчитанным голом армейцев в центральном матче пятого тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА.

«В целом, гол Карраскаля был отменен правильно - очень спорный момент, пенальти не был назначен справедливо. Но осадок остался. Когда VAR не проводит линии, он становится злом. По правилам футбола сомнительные моменты трактуются в пользу атаки», - сказал Уткин в эфире своего шоу.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу питерцев, которые сначала вышли в лидеры турнирной таблицы, однако спустя сутки опустились на второе место после победы московского «Спартака» над «Сочи».