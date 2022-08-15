Обвиненный в сексизме тренер Сунесс отказался брать свои слова назад

Бывший футболист и тренер ряда английских клубов Грэм Сунесс отказался брать обратно свои слова о том, что футбол снова стал мужской игрой.

«Нет, я не жалею о сказанном. Наша игра всегда была уникальной. Она всегда была более прямолинейной, интенсивной, но мы ушли от этого. Думаю, накануне я сказал, что мы наконец-то вернули свою игру. Я помню, как играл в такой футбол, и тогда наша лига была лучшей. Теперь мы вернулись к этому. Я наслаждался двумя матчами, прошедшими вчера. В этих встречах мужчины играли с мужчинами, они вступали в единоборства, шли на контакт», - приводит слова специалиста The Telegraph.

Напомним, свое высказывание Сунесс допустил по окончании матча между «Тоттенхэмом» и «Челси». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2, а после матча между главными тренерами команд Томасом Тухелем и Антонио Конте вспыхнул конфликт, едва не переросший в драку.