Нападающий «Спартака» Квинси Промес: Нужно продолжать готовиться - впереди долгий год

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о лидерстве его команды в российской премьер-лиге.

«Мы на первом месте и это напоминает о времени, когда мы стали чемпионами. Но об этом говорить рано. Нужно просто порадоваться и продолжать готовиться: впереди долгий год. Приятно, что сейчас все складывается так, как надо, потому что мы прошли через непростые моменты. И я как никто другой знаю, что только кропотливый труд может оставить тебя на вершине. Так что не зазнаемся и продолжаем работать», - сказал Промес клубной пресс-службе.

В следующем туре красно-белые 20 августа сыграют в гостях против «Динамо». Преимущество «Спартака» от второго места на данный момент составляет 2 очка.