Гиггз угрожал физической расправой сестре своей бывшей девушки

Во время суда над бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райаном Гиггзом вскрылось, что он угрожал Эмме Гревилл, сестре своей бывшей девушки Кейт Гревилл.

«Он положил обе руки на плечи Кейт и с большой силой ударил ее своей головой. После этого он сказал мне, что это была моя вина, что он ударил Кейт головой, повернулся ко мне и сказал: «Следующей я ударю тебя», - приводит слова Эммы Гревилл в суде британские таблоиды.

Добавим, что Гиггза судят за умышленное причинение вреда Кейт Гревилл и неумышленное ее сестре Эмме, которая утверждает, что получила удар локтем, когда пыталась разнять Райана и Кейт.