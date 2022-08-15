Алексей Сафонов: Промес открыл ресторан, теперь на него будут играть, чтобы он проставлялся

Футбольный агент Алексей Сафонов назвал необычную причину высокой результативности форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес забил уже 6 мячей, столько он забил за весь прошлый сезон. Писали, он ресторан открыл в Москве, теперь там каждый его гол вся команда будет отмечать. Теперь на него будут играть, чтоб побольше забивал и проставлялся в своем ресторане», - сказал Сафонов в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что дубль Промеса помог «Спартаку» в воскресенье разгромить «Сочи» (3:0) в 5-м туре РПЛ.