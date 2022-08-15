Агент Роналду предлагал услуги игроки «Милану» и «Интеру», клубы отказались

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш предлагал услуги футболиста «Милану» и «Интеру», однако итальянские клубы отказались от игрока.

По информации журналиста Гийома Балажа, «россонери» не потянули финансовые запросы нападающего, затребовавшего 24 миллиона евро в год.

Напомним, в первых двух матчах нового сезона АПЛ «МЮ» потерпел два поражения от «Брайтона» и «Брентфорда» с общей разницей мячей 1-6. Роналду в этих играх не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер манкунианцев Эрик Тен Хаг заявил, что недоволен поведением футболиста и не возражает против его продажи.