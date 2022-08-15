«Рубин» разгромил «Кубань» и приблизился к лидерам Первой лиги

С армейских небес на уральскую землю. Как Гончаренко спустя 7 лет снова возглавил клуб из Екатеринбурга

«Урал» определился с новым тренером: место исполнявшего обязанности главного в матче против «Факела» (0:0) Евгения Аверьянова занял Виктор Гончаренко, пик карьеры которого пришелся на ЦСКА, где он даже громил «Реал» в Лиге чемпионов.