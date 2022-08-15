«Рубин» разгромил «Кубань» и приблизился к лидерам Первой лиги

В пятом туре Первой лиги казанский «Рубин» на своем поле нанес крупное поражение краснодарской «Кубани».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джоэль Фамейе, Александр Зотов и Виталий Лисакович, реализовавший пенальти.
На 85-й минуте нападающий гостей Артем Архипов не смог реализовать 11-метровый.
Таким образом, казанцы набрали восемь очков и вплотную подобрались к тройке лидеров, сравнявшись с калининградской «Балтикой», махачкалинским «Динамо», тульским «Арсеналом» и красноярским «Енисеем».
Краснодарцы с семью очками занимают восьмое место в турнирной таблице.
Первая лига
5-й тур
«Рубин» (Казань) - «Кубань» (Краснодар) - 3:0 (2:0).
Голы: Фамейе, 34; Зотов, 38; Лисакович, 60 (с пенальти).
Не забитый пенальти: Архипов, 85.