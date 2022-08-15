Гол и передача Кварацхелии в дебютном матче за «Наполи» помогли клубу одержать победу над «Вероной»

«Наполи» в гостевом матче первого тура серии А победил «Верону» со счетом 5:2.

В составе хозяев поля забивали Кевин Лазанья (29-я минута) и Тома Анри (48), у неаполитанцев дебютный гол за команду отпраздновал Хвича Кварацхелия (37), который позже ассистировал Петру Зелински (55), помимо них авторами голов стали Виктор Осимхен (45+2), Станислав Лоботка (65) и Маттео Политано (79).

Во втором туре «Наполи» 21 августа примет «Монцу», «Верона» в этот же день сыграет на выезде с «Болоньей».

Серия А

1-й тур

«Верона» (Верона) - «Наполи» (Неаполь) - 2:5 (1:2)

Голы: Лазанья, 29; Анри, 48 - Кварацхелия, 37; Осимхен (45+2); Зелински, 55; Лоботка, 65; Политано, 79