Кварацхелия стал третьим грузинским футболистом, забивавшим в серии А

Хвича Кварацхелия, чей гол помог «Наполи» разгромить «Верону» в первом туре чемпионата Италии (5:2) стал третьим футболистом, забившим в серии А, сообщает OptaPaolo.

Помимо Кварацхелии в главном футбольном турнире Италии забивали Каха Каладзе, выступавший за «Милан» (12 голов) и «Дженоа» (один гол), а также Леван Мчедлидзе, представлявший в серии А «Эмполи» (10 голов) и «Палермо» (один гол).

Добавим, что Кварацхелия в матче против «Вероны» отличился также результативной передачей