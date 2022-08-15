Дубль Мораты принес «Атлетико» победу над «Хетафе» в первом туре Ла Лиги

В первом туре испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» в гостях нанес крупное поражение «Хетафе».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «матрасников», в составе которых дубль оформил Альваро Мората. Еще один мяч забил Антуан Гризманн.

Напомним, на старте испанского первенства «Реал» также на выезде одолел «Альмерию», а «Барселона» дома потеряла очки в матче с «Райо Вальекано».

Ла Лига

1-й тур

«Хетафе» - «Атлетико» (Мадрид) - 0:3 (0:1)

Голы: Мората, 15; 59; Гризманн, 75.