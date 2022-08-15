Промес высказался о травме Мозеса: Большой мастер, но появился шанс у других ребят

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес считает, что в команде есть кому заменить Виктора Мозеса, получившего серьезную травму.

«Виктор - большой мастер, и все расстроились, что потеряли его. Очень надеемся, что он вернется в строй как можно скорее и станет еще сильнее. Виктор приносил команде много пользы. Но сейчас появился шанс у других ребят. Мы победили «Сочи», и это доказывает, что каждый игрок в команде важен», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба красно-белых.

Напомним, что нигериец повредил ахиллово сухожилие в матче с «Уралом» и выбыл на шесть месяцев.

В пятом туре РПЛ «Спартак» дома разгромил «Сочи» (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу.