Слуцкий о победе «Рубина» над «Кубанью»: Первый раз, когда качество игры совпало с результатом

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды над краснодарской «Кубанью».

«Хорошая качественная игра. Первый раз, когда совпало качество игры с тем результатом, которого мы ожидаем. Хороший контроль, много позиционных атак, яркие индивидуальные действия. Единственный отрицательный момент - необязательный пенальти в концовке. Во всем остальном, мне кажется, у соперника не было шансов.

Мы идем через качество к количеству. Этот путь длиннее, но он надежнее», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джоэль Фамейе, Александр Зотов и Виталий Лисакович, реализовавший пенальти.

Таким образом, казанцы набрали восемь очков и вплотную подобрались к тройке лидеров, сравнявшись с калининградской «Балтикой», махачкалинским «Динамо», тульским «Арсеналом» и красноярским «Енисеем».