Дубль Влаховича помог «Ювентусу» разгромил «Сассуоло» в первом туре Серии А

В первом туре нового сезона итальянской Серии А туринский «Ювентус» дома нанес крупное поражение «Сассуоло».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Горан Влаховчи. Еще один мяч на счету Анхеля Ди Марии, который проводил свою дебютную игру в составе «старой синьоры».

Напомним, накануне побед в своих стартовых матчах также добились оба миланских клуба: «Интер» в гостях обыграл «Лечче» (2:1), а «Милан» дома оказался сильнее «Удинезе».

Серия А

1-й тур

«Ювентус» (Турин) - «Сассуоло» - 3:0 (2:0).

Голы: Ди Мария, 26; Влахович, 43 (с пенальти); 51.