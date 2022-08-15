«Ливерпуль» в меньшинстве смог уйти от поражения в матче с «Кристал Пэлас»

В матче второго тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас».
Встреча завершилась со счетом 1:1. Гости долгое время вели в счете после точного удара Уилфрида Заа, однако хозяева смогли сравнять счет усилиями Луиса Диаса.
Отметим, что незадолго до этого команда Юргена Клоппа осталась в меньшинстве: прямую красную карточку получил Дарвин Нуньес.
Таким образом, после первых двух туров «Ливерпуль» с двумя очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Напомним, неделей ранее «красные» разошлись миром с «Фулхэмом» (2:2).
«Кристал Пэлас» набрал свое первое очко, команда делит места с 14-го по 17-е с «Вулверхэмптоном», «Лестером» и «Саутгемптоном».
АПЛ
2-й тур
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» - 1:1 (0:1).
Голы: Диас, 61 - Заа, 32.
Удаление: Нуньес, 57.