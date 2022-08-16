Дзюба получил предложение от лидера чемпионата Турции

Турецкий клуб «Адана Демирспор» предложил контракт бывшему капитану сборной России Артеме Дзюбе, сообщает Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По его данным, если форвард его подпишет, то будет получать 1,8 млн евро в год. При этом срок соглашения не известен.

Футболист раздумывает над предложением.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Добавим, что после двух туров турецкой суперлиги «Адана Дамирспор» идет без очковых потерь.