«Ливерпуль» впервые с 1997 года пропустил в шести матчах АПЛ подряд

«Ливерпуль», пропустив гол от «Кристал Пэлас» (1:1) во втором туре английской премьер-лиги (АПЛ), установил новый антирекорд клуба в XXI веке.

Дело в том, что по итогам этого матча «красные» не смогли оставить свои ворота в неприкосновенности в шестом матча АПЛ подряд, последний раз с «мерсисайдцами» такое случалось в 1997 году.

После первых двух туров «Ливерпуль» с двумя очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Напомним, неделей ранее «красные» разошлись миром с «Фулхэмом» (2:2). 22 августа подопечные Юргена Клоппа проведут гостевой матч с «Манчестер Юнайтед».