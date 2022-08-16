Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев: У нас каждая игра, как последняя

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев высказался после домашней победы своей команды над «Кубанью» (3:0) в пятом туре первой лиги.

«Уверенная победа, победа для наших болельщиков, которые заждались. Не знаю насчет мотивации, но у нас каждая игра, как последняя. Для всех игроков», - сказал Бакаев пресс-службе «Рубина».

Казанцы набрали восемь очков и вплотную подобрались к тройке лидеров, сравнявшись с калининградской «Балтикой», махачкалинским «Динамо», тульским «Арсеналом» и красноярским «Енисеем».