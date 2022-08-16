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Ройс сожалеет, что молодые футболисты не задерживаются в «Боруссии»

Хавбек считает, что клуб из Дортмунда упускает возможность показать хороший результат в еврокубках.
Ройс сожалеет, что молодые футболисты не задерживаются в «Боруссии»
16 августа 2022 10:41
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Боруссия" (Дортмунд)

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс выразил сожаление, что клуб регулярно продает своих звезд.

«Ужасно обидно смотреть, что мы подписываем талантливых молодых игроков, которые ставят перед собой цель перейти в другую команду, что и происходит через три-четыре года. В итоге, как только начинаешь чувствовать, что растет боеспособный коллектив, он теряет двух или трех важных игроков.

Холанд, Гюндоган, Гетце, Санчо, Дембеле. Посмотрите на тех, кто играл за нас в последние годы. Если бы они остались в команде, то мы бы могли проявить себя в Европе. Но я понимаю, что это бизнес. У каждого клуба свои цели и задачи», - сказал Ройс в американском подкасте.

Добавим, что Ройс - воспитанник дортмундской «Боруссии», но еще в академии он перешел в «Рот-Вайсс». В Дортмунд Ройс вернулся в 2012 году и выиграл с «Боруссией» два Кубка Германии и три Суперкубка страны.

Всего за «Боруссию» 33-летний хавбек провел 358 матчей, забил 154 мяча и отдал 115 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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