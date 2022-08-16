Оздоев заявил, что в Турции более зрелищный футбол, чем в России

Полузащитник клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сравнил футбол в России и Турции.

«Здесь команды играют в более открытый футбол, зрелищная игра. Каждому футболисту комфортно в таких условиях, когда команды нацелены на ворота. Последние пять лет я выступал за «Зенит». Его соперники всегда закрывались и вели оборонительный футбол», - приводит слова Оздоева «РБ-Спорт».

Отметим, что 29-летний хавбек присоединился к турецкой команде на правах свободного агента, заключив контракт сроком на два года.

Напомним, что Оздоев покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом России.