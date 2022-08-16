Марио Фернандес определится со своим будущим в сентябре

Жорже Машаду, агент экс-защитника сборной России Марио Фернандеса, рассказал, когда он может вернуться в футбол.

«Марио тренируется индивидуально. Что касается возвращения в футбол, прогнозы можно будет давать после рождения его сына, речь идет про середину сентября», - приводит слова Машаду «РБ-Спорт».

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Фернандес принял решение временно приостановить свою карьеру. Он выступал за ЦСКА с 2012 года. Всего за клуб он провел 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе армейцев футболист стал трехкратным чемпионом России.

Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.