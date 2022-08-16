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Невилл назвал «Манчестер Юнайтед» кладбищем футболистов

Громкие приобретения не сказываются на результатах команды.
Невилл назвал «Манчестер Юнайтед» кладбищем футболистов
16 августа 2022 11:42
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл подверг клуб критике.

- Это ужасная история с точки зрения трансферов. Мы обвиняли игроков на протяжении многих лет. Я был воодушевлен перед многими из покупок «Манчестер Юнайтед». Когда приходили Варан, Санчо, Роналду, Ди Мария, мы все сказали, что они будут хорошим приобретением.

Но клуб стал кладбищем для футболистов, теперь эта команда, где спортсмены теперь размышляют о переходе в другой клуб. И даже школа теперь не дает клубу сильных игроков - вот что такое «Манчестер Юнайтед», - сказал Невилл СМИ.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед начал новый сезон с двух поражений. В результате чего команда Эрика тен Хага занимает последнее место в английской премьер-лиге.

22 августа «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем.

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