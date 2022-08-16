Кобелев рассказал о жуткой травме, которую он получил в первой игре в истории сборной России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Кобелев рассказал о последствии травмы, которую он получил после первой игры в истории национальной команды.

Напомним, что сборная России провела свой первый матч в истории 30 лет назад, 16 августа 1992, выиграв у команды Мексики (2:0).

«В тот момент подумал — последствия будут гораздо серьезнее. На следующее утро Савелий Мышалов выкачал из колена четыре или пять шприцев крови. В итоге с сильным ушибом и частичным разрывом связок пропустил полтора месяца. Как только меня заменили, сразу отвезли на базу. Карлос Эрмосильо даже не пытался извиниться. На сто процентов уверен: он действовал умышленно и даже близко не успевал к мячу», - приводит слова Кобелева RT.

Добавим, что этот матч стал единственным для Кобелева в футболке сборной России