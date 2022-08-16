Клубы РПЛ единогласно проголосовали за утверждение Алаева президентом лиги

Во вторник, 16 августа, в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ.
На нем представителям команд предстояло избрать нового президента лиги. Единственным кандидатом на этот пост был и.о. главы организации Александр Алаев.
Как сообщает официальный сайт РПЛ, клубы единогласно проголосовали за 42-летнего функционера. Он пробудет на должности главы лиги до 2027 года. Александр Александрович стал восьмым президент в истории организации.
Добавим, что ранее Алаев покинул посты главы Первой лиги и генсека РФС.
источник: «Советский спорт»