Клубы РПЛ единогласно проголосовали за утверждение Алаева президентом лиги

Что такое КОНИФА, куда входят ЛНР, ДНР, Крым и еще пять десятков футбольных изгоев

«Плеймейкер» рассказывает о футбольном союзе непризнанных ФИФА федераций, которые могут определить следующего чемпиона мира в Донецке.