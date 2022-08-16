ФИФА приостановила членство Всеиндийской федерации футбола

Бюро совета ФИФА решило приостановить членство Всеиндийской футбольной федерации в организации.

Как сообщает пресс-служба FIFA, причиной таких санкций стало вмешательство третьих лиц в деятельность AIFF.

Добавим, что в мае 2022 года Верховный суд Индии распустил организаию и назначил комитет из трех человек для управления футболом в южноазиатском государстве. Ранее бывший глава AIFF Прафула Патела был смещен со своего поста за непроведение выборов нового президента в 2020 году.

Отметим, что с 11 по 30 октября в Индии должен пройти женское первенство мира для футболисток не старше 17 лет.