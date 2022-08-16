Избранный президент РПЛ Александр Алаев: Нам предстоят сложные задачи, тяжелые времена

Александр Алаев произнес речь после того, как единогласно был избран президентом российской премьер-лиги (РПЛ).

«Для меня начинается новая жизнь. Я всех знаю, уже погрузился. Нам предстоят сложные задачи, тяжелые времена. Но у нас сформировалась дружная команда, поэтому все нам по плечу. Благодарю за доверие, надеюсь, вы не будете разочарованы», - приводит слова Алаева «Метарейтинг».

Добавим, что Алаев являлся единственным кандидатом на выборах, с июня он был исполняющим обязанности президента РПЛ.