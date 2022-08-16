«Манчестер Сити» купил защитника «Андерлехта» Гомеса

«Манчестер Сити» объявил о подписании четырехлетнего контракта с левым защитником «Андерлехта» Серхио Гомесом.

По данным Tranfermarkt, бельгийский клуб получит за своего футболиста 13 млн евро.

«Я невероятно горжусь и счастлив присоединиться к «Манчестер Сити». «Сити» — лучшая команда Англии, и в лице Хосепа Гвардиолы у меня есть шанс учиться и развиваться под руководством самого выдающегося тренера в мировом футболе. Возможность стать частью этого клуба — это сбывшаяся мечта, к которой стремится любой молодой футболист. Число трофеев, выигранных «Сити» за последние несколько лет, невероятно, а стиль футбола, в который играет команда под руководством Пепа, — самый захватывающий в Европе. Играть здесь будет чем-то особенным. Я так много слышал о болельщиках «Сити», о том, как они страстно поддерживают команду, поэтому мне не терпится начать помогать клубу добиваться лучших результатом», - сказал новичок клубной пресс-службе.

В «Андерлехте» Гомес провел один год, в котором сыграл 50 матчей, забил семь мячей и отдал 15 голевых передач.

До этого 21-летний воспитанник «Барселоны» выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Уэску».