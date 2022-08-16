«Эвертон» отказался от предложения «Челси» в 45 млн фунтов за игрока молодежной сборной Англии

«Эвертон» отклонил предложение «Челси» по приобретению полузащитника Энтони Гордона размером 45 млн фунтов.

По данным английских СМИ, «ириски» готовы продать 21-летнего футболиста за сумму не меньше 50 млн фунтов.

Напомним, что Гордон воспитанник «Эвертона», также он находился несколько месяцев в аренде в «Престоне». За свой родной клуб 21-летний футболист провел 62 матча, в которых забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

В молодежной сборной Англии до 21 года Гордон сыграл четыре матча, в которых забил три гола.

Контракт хавбека с «Эвертоном» действует до 2025 года.