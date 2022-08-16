Клопп - об удалении Нуньеса: Он должен извлечь урок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции после матча с «Кристал Пэлас» (1:1) во втором туре английской премьер-лиги прокомментировал эпизод с удалением форварда «красных» Дарвина Нуньеса.

Напомним, что 23-летний футболист получил на 57-минуте красную карточку за толчок головой защитника соперника Йоакима Андерсена.

«Я видел эпизод, конечно, это красная карточка. Его все время провоцировали, но он не должен был так себя вести. Я поговорю с ним, не хочу говорить больше о данном эпизоде в публичном пространстве. Он должен извлечь из этого урок. К сожалению, сейчас у него есть для этого три игры. Это не круто для нас, но это не исправить», - сказал Клопп.

Напомним, что Нуньес пополнил «Ливерпуль» этим летом, трансфер обошелся «красным» в 75 млн евро.